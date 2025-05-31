Китай отреагировал на сравнение Макроном защиты Украины и Тайваня

Китай возмутился сравнением защиты Украины и Тайваня, которое привел Макрон

Китайское посольство в Сингапуре отреагировало на слова президента Франции Эммануэля Макрона о сравнении защиты Украины и Тайваня. Реакцию дипломатов приводит Reuters.

Макрон на форуме в Сингапуре порассуждал о судьбе Тайваня, отметив, что России позволено брать под контроль территории Украины без ограничений. В свою очередь китайские дипломаты сочли подобное высказывание неприемлемым.

«Эти два вопроса отличаются по своей природе и вообще не сопоставимы», — пояснили в посольстве, отметив, что ситуация с Тайванем является внутренним делом Китая.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил о «реальной угрозе» Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам спикера, возможная попытка Китая вторгнуться на Тайвань приведет к разрушительным последствиям для региона и всего мира в целом.