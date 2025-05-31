Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:20, 31 мая 2025Мир

Китай отреагировал на сравнение Макроном защиты Украины и Тайваня

Китай возмутился сравнением защиты Украины и Тайваня, которое привел Макрон
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Edgar Su / Reuters

Китайское посольство в Сингапуре отреагировало на слова президента Франции Эммануэля Макрона о сравнении защиты Украины и Тайваня. Реакцию дипломатов приводит Reuters.

Макрон на форуме в Сингапуре порассуждал о судьбе Тайваня, отметив, что России позволено брать под контроль территории Украины без ограничений. В свою очередь китайские дипломаты сочли подобное высказывание неприемлемым.

«Эти два вопроса отличаются по своей природе и вообще не сопоставимы», — пояснили в посольстве, отметив, что ситуация с Тайванем является внутренним делом Китая.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре заявил о «реальной угрозе» Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. По словам спикера, возможная попытка Китая вторгнуться на Тайвань приведет к разрушительным последствиям для региона и всего мира в целом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Германия впервые со времен нацистов развернула войска на границе с Россией. Что об этом известно?

    Популярный в России комик отдохнул за границей с двумя сломанными руками

    Стали известны подробности дела о банде торговцев детьми из Владивостока

    В России отреагировали на размещение немецких войск в Литве

    Алиханов проехался на новой модели Sollers ST9

    Россияне начали делать одежду из чайного гриба

    Гимнастка Аверина высказалась о тренерской карьере

    Кайли Дженнер снялась полуголой для журнала

    В Госдуму внесли отменяющий экзамен по русскому для части трудовых мигрантов проект

    Китай отреагировал на сравнение Макроном защиты Украины и Тайваня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости