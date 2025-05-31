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06:53, 31 мая 2025Бывший СССР

Командование ВСУ решило перебросить на фронт стратегические резервы с румынской границы

Командиры ВСУ переправляют пограничников с границы с Румынией в Сумскую область
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) решило перебросить на фронт так называемые стратегические резервы, которые занимались отловом уклонистов на границе с Румынией и Молдавией. Пограничников переправляют в зону боевого соприкосновения в Сумской области, чтобы укрепить оборону на этом участке, заявил РИА Новости источник в российском силовом ведомстве.

«В Сумскую область были переброшены подразделения 31-го ПОГО (Черновицкий пограничный отряд). Пограничники выполняли "стратегическую задачу" для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией», — уточнил собеседник агентства.

Черновицких сотрудников пограничной службы привлеклик участию в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка, они пополнили ряды львовской 103-й бригады Территориальной обороны, которая несет существенные потери на этом направлении.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Руслан Горбенко назвал число сбежавших от мобилизации граждан. По его данным, от призыва в Вооруженные силы республики (ВСУ) смогли уклониться от 300 до 400 тысяч человек.

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