На Украине прокомментировали появление Зеленского на книжной ярмарке в кольце охранников

Госохрана Украины: Зеленскому на книжной ярмарке обеспечили безопасность

Управление госохраны Украины в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) прокомментировало появление президента Владимира Зеленского на ярмарке «Книжный арсенал» в кольце охранников.

Там подчеркнули, что обеспечили «беспрецедентные меры безопасности» на мероприятии из-за продолжающегося конфликта и большого количества диверсий.

В управлении рассказали, что у посетителей «Книжного Арсенала» в этом году изъяли одну единицу огнестрельного оружия, режущие и колющие предметы — 127 единиц, газовые баллончики — 74 единицы, боеприпасы — 12 единиц.

Ранее было опубликовано фото, на котором видна толпа охранников, плотно окружившая Зеленского на ярмарке во время покупки книги «История борьбы с тиранами от Цезаря до Каддафи».