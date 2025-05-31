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11:17, 31 мая 2025Моя страна

На Урале расцвела «тропическая» экзотика

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Natali22206 / Shutterstock / Fotodom

На Урале расцвела «тропическая» экзотика — лиана «княжик сибирский». Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Необычная лиана появилась на склонах нацпарка «Таганай» — это растение, которое обычно ассоциируется с жаркими странами, удивляет своей живучестью: его ползучие стебли цепляются за ветви пихт, поднимаясь вверх на несколько метров.

Отмечается, что длина лианы может достигать 2-3 метров. «Узнать ее легко по нежным белым колокольчатым цветкам. Не зря у этого растения есть и другие названия — оно не только "княжик сибирский", но и "княжик красивый" или "княжик прекрасный"», — отметили сотрудники «Таганая».

При этом посетителей нацпарка призвали избегать контакта с растением, поскольку оно ядовито.

Ранее стало известно, что российские ученые увеличили урожай картофеля с помощью новой системы защиты.

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