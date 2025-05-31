Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:35, 31 мая 2025Россия

Названа меньше всего заинтересованная в смерти Зеленского страна

Депутат Колесник: Россия меньше всего заинтересована в смерти Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Депутат Госдумы Андрей Колесник в комментарии NEWS.ru назвал страну, которая меньше всего заинтересована в смерти президента Украины Владимира Зеленского.

«Меньше всего в смерти Зеленского заинтересована Россия, так как он должен пойти под суд и быть всенародно осужден», — сказал парламентарий.

По его словам, Москва не простит политику гибель россиян, поэтому для украинского лидера единственным вариантом остается «закопаться где-нибудь, как червю».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отставка Зеленского станет лучшим решением для остатков Украины и украинцев. Политик подчеркнул, что Зеленский является некомпетентным президентом и «самовлюбленным павлином», которого сложно представить главой государства в условиях мирного времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выбрана самая красивая девушка планеты. Кто стал новой «Мисс Мира» и почему одна из участниц со скандалом покинула конкурс?

    Названа меньше всего заинтересованная в смерти Зеленского страна

    Определилась дата проведения матча российских звезд НХЛ и КХЛ

    Депутат Рады посмеялся над Зеленским

    Словакия заявила о готовности возобновить сотрудничество с Чехией по Украине

    Пожар в подмосковном Красногорске локализовали

    На Украине прокомментировали появление Зеленского на книжной ярмарке в кольце охранников

    В Госдепе не захотели затягивания конфликта на Украине на месяцы и годы

    Описана тактика российских военных в приграничье Сумской области

    Зеленский заявил об отсутствии у него информации о повестке переговоров в Стамбуле 2 июня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости