Названа меньше всего заинтересованная в смерти Зеленского страна

Депутат Колесник: Россия меньше всего заинтересована в смерти Зеленского

Депутат Госдумы Андрей Колесник в комментарии NEWS.ru назвал страну, которая меньше всего заинтересована в смерти президента Украины Владимира Зеленского.

«Меньше всего в смерти Зеленского заинтересована Россия, так как он должен пойти под суд и быть всенародно осужден», — сказал парламентарий.

По его словам, Москва не простит политику гибель россиян, поэтому для украинского лидера единственным вариантом остается «закопаться где-нибудь, как червю».

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отставка Зеленского станет лучшим решением для остатков Украины и украинцев. Политик подчеркнул, что Зеленский является некомпетентным президентом и «самовлюбленным павлином», которого сложно представить главой государства в условиях мирного времени.

