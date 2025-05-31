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20:57, 31 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о риске Украины без переговоров потерять Сумскую область

Аналитик Михайлов: Без переговоров Украина рискует потерять Сумскую область
Мария Винар

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что без переговоров Украина рискует потерять Сумскую область. Соответствующий комментария приводит Ura.ru.

Так, стало известно, что военная помощь Украине не поможет. По мнению аналитика, людей, которые готовы сражаться, в стране нет. Также Михайлов считает, что мобилизовать всех уклонистов у киевского режима не получится.

При этом специалист отметил, что положение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Сумской области остается тяжелым. «Киеву придется только отдавать эти земли. Либо, как можно скорее, садиться за стол переговоров», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российским войскам удалось взять под контроль два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Подразделения группировки войск «Восток» заняли Новополь в Донецкой народной республике (ДНР). Населенный пункт Водолаги в Сумской области удалось взять под контроль военнослужащим группировки «Север».

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