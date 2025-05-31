В ФРГ высказались о необходимости передачи Украине активов РФ ради «справедливости»

Министр Фрай: Необходимо внимательнее изучить вопрос замороженных активов РФ

Необходимо внимательнее изучить вопрос передачи Украине замороженных в Европе российских активов, заявил в интервью FAZ глава федеральной канцелярии и министр по особым поручениям Торстен Фрай.

По его словам, хоть «чувство справедливости подсказывает», что передача активов необходима, нужно учитывать и контраргументы по этому вопросу.

«Мы не должны позволить России играть с нами. Однако если мы хотим достичь перемирия мирными средствами, то инструментов у нас не так много. Поэтому я за использование всех доступных средств», — сказал Фрай.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц рассказал, что Германия и ее союзники намерены конфисковать замороженные активы России, если будет найдена возможность сделать это по закону. Он также отметил, что этот вопрос «в настоящее время проясняется».