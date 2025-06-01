День защиты детей в 2025 году: почему отмечают и где провести праздник?

Россияне отмечают День защиты детей

Сегодня, 1 июня, в России и многих других странах отмечают Международный день защиты детей. Специально для самых юных жителей РФ в честь праздника проводят фестивали, соревнования, игры и розыгрыши. «Лента.ру» рассказывает, когда и где учредили День защиты детей, а также какие мероприятия можно посетить с ребенком.

Когда отмечают День защиты детей

В России

День защиты детей в России ежегодно отмечают 1 июня. Он не входит в число государственных праздников, поэтому в эту дату нет официального выходного.

В 2025 году 1 июня выпадает на воскресенье — календарный нерабочий день

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В других странах

1 июня День защиты детей празднуют и во многих других странах:

в Китае;

в Казахстане;

в Белоруссии;

на Украине;

в Болгарии;

в Армении;

во Вьетнаме;

в Эстонии;

в Латвии.

Однако есть и государства, где посвященный детям праздник отмечают в другие дни и называется он иначе. Например, во Франции, Италии, Индии и Германии аналогичный праздник, Всемирный день ребенка, проводят 20 ноября. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций (ООН) в 1954 году. Ровно через пять лет — 20 ноября 1959 года — ООН приняла Декларацию прав ребенка. А еще через 30 лет — в 1989 году — Конвенцию о правах ребенка. Цель праздника 20 ноября такая же, как у других подобных дат — привлечь внимание к защите прав детей во всем мире.

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Существуют и национальные праздники, посвященные подрастающему поколению. Например, в США День защиты детей проходит во второе воскресенье июня. В 2025 году это 8 июня.

В Бразилии День детей отмечают 12 октября.

В Норвегии праздники, посвященные детям, проходят 17 мая.

День детей в Корее и Японии выпадает на 5 мая.

В Новой Зеландии День детей проходит в первое воскресенье марта.

В Мексике День ребенка — 30 марта.

История праздника

До того как появился Международный день защиты детей, в мире предпринимались попытки учредить общий праздник для самых маленьких граждан. Например, в 1857 году в США пастор Чарльз Леонард провел воскресную службу, посвященную детям. Он назвал эту дату Днем розы.

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В 1925 году снова в США провели Дуань-у дзе — праздник лодок-драконов для детей сирот, которых перевезли из Китая в Сан-Франциско. Организовал торжество китайский генеральный консул в Америке. Он привез традицию из своей страны и адаптировал ее под США — в Китае Дуань-у дзе считается праздником начала лета. Тогда же американцы решили, что пора учредить торжественную дату, посвященную всем детям.

Официально Международный день защиты детей появился в ноябре 1949 года на конгрессе Международной демократической федерации женщин

Главной целью нового праздника была защита детей, которые потеряли семью и кров во время и после Второй мировой войны. Уже в следующем году торжество отметила 51 страна во всем мире. Все государства проявили солидарность в вопросе защите прав детей, нуждающихся в поддержке в послевоенный период.

Российские и международные документы, защищающие права детей

Существует Декларация прав ребенка, принятая на Пятой Ассамблее Лиги Наций в Женеве в 1924 году. Это первый официальный международный документ, закрепляющий права детей. В него включили пять основных пунктов-принципов, направленных, в частности, против детского труда и рабства, торговли детьми и проституции несовершеннолетних.

В 1959 году на основе Женевской была разработана и принята ООН новая Декларация прав ребенка. Количество пунктов в документе увеличилось до десяти. Туда, например, добавили такой принцип: на права несовершеннолетних не должны влиять цвет кожи, пол и религия. А еще в декларации закрепили право детей бесплатное начальное образование.

20 ноября 1989 года была принята Конвенция о правах ребенка. Она объединила две предыдущие декларации

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В следующем году Конвенция обрела юридическую силу в СССР. Когда Советский союз распался, документ стал действовать в России. И действует до сих пор.

Кроме того, в РФ существует закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Его приняли 24 июля 1998 года. В нем озвучены права детей на защиту здоровья, образование, отдых и оздоровление, а также на многое другое. Там же прописаны меры, которые государство принимает для противодействия торговле и эксплуатации несовершеннолетних.



Суть и цель праздника

Главная цель праздника — не развлечения и подарки, а привлечение внимание общественности к проблемам детей. Речь о защите несовершеннолетних, причем не всегда физической. Имеется в виду, в том числе защита от действий взрослых, которые не соответствуют интересам ребенка в самых разных сферах.

Например, в 2020 году во всем мире только в сельском хозяйстве трудились более 112 миллионов детей. Причина труда несовершеннолетних — бедность и экономическая нестабильность.

В России ситуация чуть лучше, но тоже требует дополнительных вложений государства. По данным Росстата, в 2020 году каждый пятый ребенок в стране жил за чертой бедности. Чтобы бороться с этим, правительство назначает пособия и льготы.

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Как отмечают День защиты детей в 2025 году

В День защиты детей проходят самые разные мероприятия для самых юных жителей страны и их родителей.

«Музеон», Москва

В Парке «Музеон» в честь Дня детей пройдет фестиваль «Небо», который продлится с 31 мая по 1 июня. Для гостей праздника выступят юные артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и других городов. Они будут танцевать, показывать спектакли и цирковые представления.

«Зарядье», Москва

В парке «Зарядье» для гостей подготовили фестиваль науки, культуры и искусства «Научфест»: ученые и исследователи проведут лекции, эксперименты и квесты. А еще гостей ждет интерактивная выставка и научный пикник.

Российский этнографический музей, Санкт-Петербург

1 июня вход в музей свободный. Для юных гостей и их родителей подготовили концерты, игровые программы и акции. Например, самые маленькие посетители смогут принять участие в игре «Мячики, волчки, погремушки, и не только…»

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Парк «Елмай», Казань

В парке «Елмай» в Казани 1 июня проведут мастер-классы по 18 направлениям. Кроме того, будут занятия по йоге и дыхательным практикам, крафт-игры и другие развлечения. На главной сцене пройдет концерт местных коллективов.

Парк им. Гагарина, Челябинск

В главном парке Челябинска 1 июня пройдет уже традиционный фестиваль мороженого «Единорожок», посвященный Дню защиты детей. Гости смогут попробовать самые разные виды этого лакомства.

Парк Маяковского, Екатеринбург

В Парке Маяковского в Екатеринбурге пройдут сразу два фестиваля: «Art-пикник» и «Читай, Екатеринбург!» Оба мероприятия можно посетить 1 июня. Гости смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению брелоков, брошей и русских традиционных кукол. Кроме того, посетителей ждет художественный марафон и встречи с отечественными писателями. А для тех, кто устал, — показы мультфильмов прямо на пуфиках.

Фото: Standret / Shutterstock / Fotodom

Во Владивостоке детей и их родителей приглашают на фестиваль «Город детства», который пройдет 1 июня на стадионе «Динамо». Там можно принять участие в эстафете «Мама, папа, я — спортивная семья» и получить порцию мороженого за победу. А еще — сделать аквагрим, потанцевать, попеть и послушать выступления местных творческих коллективов.

Идеи подарков ребенку в честь Международного дня защиты детей

Игрушки (машинки, куклы, мягкие игрушки, наборы фигурок);

конструкторы (Lego, магнитные, деревянные);

настольные игры («Монополия», «Уно», «Дженга»);

книги (интерактивные, сказки, энциклопедии для детей)

пазлы и головоломки (от простых до 3D-пазлов);

набор для рисования (краски, фломастеры, мольберт);

гончарный набор;

набор для создания украшений (бусы, браслеты);

кинетический песок или набор для лепки;

музыкальные инструменты (ксилофон, мини-синтезатор, барабан);

спортивный инвентарь (мяч, скакалка, ролики, велосипед);

батут (домашний или уличный);

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