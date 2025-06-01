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12:14, 1 июня 2025Россия

Стало известно о жертве ЧП с поездом в Брянской области

Машинист стал жертвой ЧП с поездом в Брянской области, еще 9 человек пострадали
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Машинист стал жертвой чрезвычайного происшествия (ЧП) с поездом в Брянской области, еще девять работников пострадали. Известие об этом опубликовали в компании «Российские железные дороги» (РЖД), передает ТАСС.

Граждан, получивших травмы, госпитализировали, сейчас все они находятся под наблюдением врачей.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что утром в воскресенье, 1 июня, на участке Унеча — Жеча во время осмотра инфраструктуры специальной техникой железнодорожниками было обнаружено повреждение пути. Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

На место подрыва выехали сотрудники экстренных служб, отметил брянский глава.

Вечером 31 мая в Брянской области мост обрушился на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву.

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