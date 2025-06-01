Ставших предпринимателями россиян предупредили о штрафах

В России введут штрафы за неуведомление о начале предпринимательства

С 27 июня в России для граждан, которые стали предпринимателями, вводятся штрафы. Изменения предусмотрены федеральным законом № 516-ФЗ.

Санкции будут применять за предпринимательскую деятельность без уведомления о ее начале и несообщение сведений об изменениях в отношении уведомления. Для должностных лиц штрафы составят от 7 до 12 тысяч рублей, для юрлиц — от 24 до 28 тысяч рублей, а за повторное нарушение 15-25 тысяч и 50-60 тысяч рублей соответственно.

Ранее стало известно, что более трети россиян хотят открыть собственное дело, а 79 процентов опрошенных признались, что уже формируют или планируют откладывать сбережения для этой цели. 43 процента россиян хотят развиваться в рамках своей профессии, 35 процентов рассматривают возможность открытия собственного бизнеса, а еще 22 процента хотят пройти курсы переквалификации, чтобы попробовать себя в новой области.

Большинство респондентов планируют заняться бизнесом, связанным со сферой услуг, торговлей, общепитом и развлечениями.