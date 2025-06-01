Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:00, 1 июня 2025Экономика

Стоимость проезда на городском транспорте Москвы скорректировали

В Москве проиндексировали тарифы на проезд в городском транспорте
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Мосĸва»

В Москве проиндексировали тарифы на проезд в городском транспорте, изменения вступили в силу с 1 июня, напоминает Mos.ru.

Такое решение было принято, чтобы компенсировать растущие расходы перевозчиков на топливо, электроэнергию, запасные части и другие необходимые материалы.

Стоимость разовой поездки на метро, Московском центральном кольце и Московских центральных диаметрах (МЦД) на территории Москвы, наземном городском пассажирском транспорте по билету «Кошелек» на карте «Тройка» составит 67 рублей вместо 63 рублей, а в пригороде — 90 рублей вместо 84. Цена поездок по иным билетам по тарифу «Кошелек», «Единому» с лимитом и при оплате банковской картой изменится в пределах от четырех до шести рублей.

Самым выгодным способом оплаты проезда остается биометрия: разовая поездка стоит 63 рубля. Это на четыре рубля меньше, чем по билету «Кошелек», и на 11 рублей меньше, чем при оплате банковской картой.

Средства, полученные от индексации тарифов, направят на обеспечение качественной и надежной работы городского транспорта, дальнейшее обновление инфраструктуры, развитие пассажирских сервисов и билетной системы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нововведения в аптеках, усложнение отмены самозапрета на кредиты и стоимость проезда в Москве. Что изменится в России с 1 июня?

    Раскрыты подробности подрыва моста в Брянской области

    Россиянам стало сложнее отменять самозапрет на выдачу кредитов

    Раскрыта причина обрушения моста в Брянской области

    Известный российский рэпер подрался с фанатом

    Стоимость проезда на городском транспорте Москвы скорректировали

    Семь человек пострадали при обрушении моста в российском регионе

    ПСЖ выиграл Лигу чемпионов

    Несколько человек пострадали при подрыве моста в российском регионе

    Иран назвал новый доклад МАГАТЭ политизированным и выразил протест

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости