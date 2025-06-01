Глава Харьковской ВГА Ганчев: Украинских детей учат ненависти к России

Украинские власти взращивают у детей ненависть к России. Об этом заявил глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«Сегодня на Украине в детей вкладывают ненависть, беспощадность, готовность убивать, и не просто убивать, а убивать русских. Дети, которых учат убивать и ненавидеть русских на Украине, — самая большая наша боль», — сказал он.

Омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская пояснила РИА Новости, что в украинских школах вводятся спецкурсы о «российской агрессии». В результате дети превращаются в радикалов, многие из которых уже не вернутся с фронта.

В 2024 году бывший украинский военный, сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) настроены на истребление народа России. По его словам, у многих украинцев сейчас «такой настрой». Он подчеркнул, что военнослужащие ВСУ за время конфликта смогли воспитать в себе «тотальную ненависть ко всем». «То есть [россияне] не люди, они орки, ну, я думаю, вы знаете», — заявил экс-военный.