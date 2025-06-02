Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:37, 2 июня 2025Путешествия

Блогерша прокатилась верхом на верблюде и нарвалась на гнев подписчиков

PN: Блогерша из Австралии подверглась критике за катание на верблюде в Египте
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: @tammyhembrow

Блогерша из Австралии прокатилась верхом на верблюде и нарвалась на гнев подписчиков в соцсетях. Соответствующий пост с комментариями был опубликован в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на него обратило внимание издание PerthNow (PN).

Основательница личного бренда одежды для фитнеса, 31-летняя австралийка Тэмми Хемброу, у которой более 17 миллионов подписчиков, отправилась в Египет по путевке туроператора Aweventurer. Девушка опубликовала из поездки фото верблюдов на фоне пирамид без себя, однако другие участники тура выложили снимки и видео с инфлюенсершей, на которых она катается верхом на животных.

Материалы по теме:
Секс-рабство и жуткий ритуал. В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
Секс-рабство и жуткий ритуал.В Египте при загадочных обстоятельствах умерла девушка. Ее смерть не могут раскрыть годами
18 февраля 2024
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024

Кадры заметили зоозащитники, подвергли Хемброу критике и начали атаковать ее просьбами высказаться об инциденте. «Я борец за права животных и глубоко разочарован тем, что Тэмми Хемброу каталась на верблюдах, подвергавшихся жестокому обращению», — написал зоозащитник Бейли Мейсон в соцсетях.

Фанаты блогерши присоединились к его комментариям, выразив негодование об эксплуатации верблюдов туроператором. «А как насчет того, чтобы не мучить животных и не ездить на верблюде?!! Не могу поверить, что это вообще есть в программе», «Это очень жестоко, никогда не посетил бы страну, где у людей настолько отсутствует эмпатия или защита животных», — писали комментаторы.

В итоге на скандал с зоозащитниками и пользователями сети обратила внимание туристическая компания, организовавшая поездку. «Мы учли отзывы и удалили экскурсии на верблюдах из маршрута», — сообщил представитель Aweventurer.

Ранее туристка из Австралии отправилась в Марокко и упала с верблюда во время поездки. В результате падения 63-летняя женщина сломала шесть ребер, ключицу, а также проколола легкое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва сделала конкретное предложение о прекращении огня

    Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности

    Названы особенности атаковавших российские аэродромы дронов

    Блогерша прокатилась верхом на верблюде и нарвалась на гнев подписчиков

    В Госдуме оценили второй раунд российско-украинских переговоров

    В Азербайджане прекратили вещание популярного российского телеканала

    В продающихся в Подмосковье хинкали нашли листерии

    Врачи обнаружили у женщины рак после падения дома

    Депутат назвал достаточное для россиян количество банковских карт

    Россияне полюбили семейный отдых в одном регионе страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости