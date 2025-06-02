Мединский указал на большие жертвы в рядах ВСУ

Мединский: ВС России наступают, поэтому жертв среди солдат ВСУ намного больше

Вооруженные силы (ВС) России наступают, поэтому жертв среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя намного больше. Об этом заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, трансляцию ведет Ruptly.

«Российская армия наступает, скажем откровенно, их солдат в этой "серой зоне" намного больше», — подчеркнул помощник президента.

Мединский прокомментировал мотивы предложения о временном прекращении огня на отдельных участках фронта и указал на большие жертвы в рядах ВСУ. По его словам, Россия намерена создать условия для быстрого сбора и передачи для захоронения тел украинских солдат. Помощник президента сообщил об обещании украинской делегации дать ответ в кратчайшие сроки.

Ранее Мединский анонсировал одностороннюю передачу Киеву тел украинских солдат. Он пояснил, что Москва передаст Киеву тела украинских солдат и офицеров, чтобы их могли «по-человечески похоронить».