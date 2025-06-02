Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:47, 2 июня 2025Бывший СССР

Мединский указал на большие жертвы в рядах ВСУ

Мединский: ВС России наступают, поэтому жертв среди солдат ВСУ намного больше
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наступают, поэтому жертв среди солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя намного больше. Об этом заявил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, трансляцию ведет Ruptly.

«Российская армия наступает, скажем откровенно, их солдат в этой "серой зоне" намного больше», — подчеркнул помощник президента.

Мединский прокомментировал мотивы предложения о временном прекращении огня на отдельных участках фронта и указал на большие жертвы в рядах ВСУ. По его словам, Россия намерена создать условия для быстрого сбора и передачи для захоронения тел украинских солдат. Помощник президента сообщил об обещании украинской делегации дать ответ в кратчайшие сроки.

Ранее Мединский анонсировал одностороннюю передачу Киеву тел украинских солдат. Он пояснил, что Москва передаст Киеву тела украинских солдат и офицеров, чтобы их могли «по-человечески похоронить».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершился второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва сделала конкретное предложение о прекращении огня

    Бен Аффлек высмеял Мэтта Дэймона на публике из-за одной детали внешности

    Названы особенности атаковавших российские аэродромы дронов

    Блогерша прокатилась верхом на верблюде и нарвалась на гнев подписчиков

    В Госдуме оценили второй раунд российско-украинских переговоров

    В Азербайджане прекратили вещание популярного российского телеканала

    В продающихся в Подмосковье хинкали нашли листерии

    Врачи обнаружили у женщины рак после падения дома

    Депутат назвал достаточное для россиян количество банковских карт

    Россияне полюбили семейный отдых в одном регионе страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости