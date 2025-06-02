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17:32, 2 июня 2025Бывший СССР

На Украине назвали срок ответа на российский меморандум

Умеров: Украине потребуется неделя на изучение российского меморандума
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Киев изучит российскую версию меморандума в течение недели, после чего даст свои комментарии. Такое заявление сделал глава делегации Украины Рустем Умеров во время пресс-конференции по итогам переговоров, передает ТАСС.

«Во время сегодняшней дискуссии россияне передали свой документ нашей делегации, наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги», — назвал он срок ответа.

По его словам, делегация России во время переговоров сообщила, что Москве потребуется по меньшей мере неделя для того, чтобы рассмотреть меморандум, отправленный Украиной.

Ночью 2 июня стал известен текст украинской версии документа. Одним из условий стало безусловное прекращение огня.

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