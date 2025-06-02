На Украине назвали срок ответа на российский меморандум

Умеров: Украине потребуется неделя на изучение российского меморандума

Киев изучит российскую версию меморандума в течение недели, после чего даст свои комментарии. Такое заявление сделал глава делегации Украины Рустем Умеров во время пресс-конференции по итогам переговоров, передает ТАСС.

«Во время сегодняшней дискуссии россияне передали свой документ нашей делегации, наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги», — назвал он срок ответа.

По его словам, делегация России во время переговоров сообщила, что Москве потребуется по меньшей мере неделя для того, чтобы рассмотреть меморандум, отправленный Украиной.

Ночью 2 июня стал известен текст украинской версии документа. Одним из условий стало безусловное прекращение огня.