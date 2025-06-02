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23:48, 2 июня 2025Мир

На Западе рассказали о последствиях плана Мерца по Украине

Журналист Адель: ФРГ может стать участницей украинского конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Германия станет непосредственной участницей конфликта на Украине и может спровоцировать третью мировую войну в случае поставки Киеву ракет Taurus. Об этом написал журналист Ахмед Адель в статье для издания InfoBRICS.

«Украине не хватает технологических возможностей для самостоятельного управления немецкими ракетами Taurus. Поэтому помощь Германии Киеву можно рассматривать как форму прямого участия в конфликте против РФ», — подчеркнул он.

По мнению автора статьи, в случае оказании Берлином военной помощи украинской стороне Россия будет иметь право на ответные меры. Речь идет о нанесении ударов по местам производства ракет Taurus в Германии, а также обращение в международные органы, включая ООН.

Ранее турецкий аналитик Фуад Сафаров объяснил Германии опасность передачи дальнобойных ракет Украине. По его словам, это вовлечет ФРГ в конфликт с Россией.

В конце мая Фридрих Мерц проинформировал, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые они поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России.

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