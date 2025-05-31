dikGAZETE: Передача дальнобойных ракет Украине вовлечет Германию в конфликт с РФ

Обозреватель турецкого издания dikGAZETE Фуад Сафаров объяснил Германии опасность передачи дальнобойных ракет Украине. По его словам, это вовлечет ФРГ в конфликт с Россией.

Журналист отметил, что украинские военнослужащие не смогут в силу технических возможностей использовать этот вид вооружений, поэтому управлять ими будут немецкие специалисты, что подразумевает непосредственное участие Германии в противостоянии на стороне Киева.

«Если немецкие ракеты атакуют Россию, Москве придется дать жесткий ответ, чтобы уничтожить эти вооружения и тех, кто их использует. Россия уже ранее предпринимала такие шаги», — добавил Сафаров.

Он выразил мнение, что в Берлине понимают возможные последствия поставок таких вооружений, однако некоторые чиновники хотят «реванша за поражение во Второй мировой войне».

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Политик также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

Кроме того, Мерц заявил, что считает возможной передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. По его словам, использование оружия такого типа требует «многомесячного обучения солдат ВСУ».

