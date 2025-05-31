Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:13, 31 мая 2025Интернет и СМИ

В Турции объяснили Германии опасность передачи дальнобойных ракет Украине

dikGAZETE: Передача дальнобойных ракет Украине вовлечет Германию в конфликт с РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Обозреватель турецкого издания dikGAZETE Фуад Сафаров объяснил Германии опасность передачи дальнобойных ракет Украине. По его словам, это вовлечет ФРГ в конфликт с Россией.

Журналист отметил, что украинские военнослужащие не смогут в силу технических возможностей использовать этот вид вооружений, поэтому управлять ими будут немецкие специалисты, что подразумевает непосредственное участие Германии в противостоянии на стороне Киева.

«Если немецкие ракеты атакуют Россию, Москве придется дать жесткий ответ, чтобы уничтожить эти вооружения и тех, кто их использует. Россия уже ранее предпринимала такие шаги», — добавил Сафаров.

Он выразил мнение, что в Берлине понимают возможные последствия поставок таких вооружений, однако некоторые чиновники хотят «реванша за поражение во Второй мировой войне».

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия вслед за Великобританией, Францией и США сняла ограничения по дальности ракет, которые поставляют Киеву. По его словам, это позволит Киеву наносить удары по объектам на территории России. Политик также уточнил, что это решение было принято несколько месяцев назад.

Кроме того, Мерц заявил, что считает возможной передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. По его словам, использование оружия такого типа требует «многомесячного обучения солдат ВСУ».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выбрана самая красивая девушка планеты. Кто стал новой «Мисс Мира» и почему одна из участниц со скандалом покинула конкурс?

    На Украине прокомментировали появление Зеленского на книжной ярмарке в кольце охранников

    В Госдепе не захотели затягивания конфликта на Украине на месяцы и годы

    Описана тактика российских военных в приграничье Сумской области

    Зеленский заявил об отсутствии у него информации о повестке переговоров в Стамбуле 2 июня

    В Шебекино удары ВСУ повредили здание штаба ЛДПР

    Варенье спасло жизнь жителю Суджи во время украинской оккупации

    Назван день достижения Земли крупным облаком плазмы после вспышки на Солнце

    Россия предупредила об угрозе эскалации из-за Германии

    Мерц лично встретится с Трампом для обсуждения Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости