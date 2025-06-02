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16:18, 2 июня 2025Силовые структуры

Подельники из США помогали россиянину украсть из банка десятки миллионов рублей

В Тольятти мужчине дали 3 года за кражу у банка ₽14 млн с подельниками из США
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Тольятти Автозаводской районный суд приговорил 35-летнего местного жителя Павла Целикова к трем годам лишения свободы за кражу у банка 14 миллионов рублей с помощью подельников из США. Об этом сообщает 63.ru.

Целиков признан виновным за участие в международной афере — крупном хищении денег у банка. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, его пособники при помощи платежных терминалов незаконно увеличивали баланс его банковской карты. В феврале 2019 года неустановленные лица направляли онлайн-запросы на пополнение дебетовой банковской карты с терминалов торговых точек, расположенных в США. Отмечается, что сама карта была оформлена на подставное лицо, но пользовался ей фигурант. В результате он осуществил банковские операции с этой картой на общую сумму 14 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Коломне полиция задержала местного жителя и его брата, которые нажились на бонусах от отмененных покупок на миллионы рублей.

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