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12:16, 13 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе братья-аферисты нажились на бонусах от отмененных на миллионы покупок

В Коломне полиция пресекла схему по обману магазина на 5 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковной Коломне полиция задержала местного жителя и его брата, которые нажились на бонусах от отмененных покупок на миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. Один фигурант заключен под стражу, другому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По версии следствия, местный житель придумал криминальную схему заработка и привлек для ее реализации брата. За неделю злоумышленники заказали строительные товары стоимостью более 100 миллионов рублей в одном из онлайн-магазинов инструментов. За это им начислили бонусы на банковскую карту, которые они сразу же потратили на компьютерную технику и комплектующие к ней. Далее они отметили заказы, за которые им начислили баллы. При этом бонусы списать не удалось, потому что их уже потратили на технику. Ущерб от действий аферистов превысил пять миллионов рублей.

Ранее Турция депортировала в Россию злоумышленника, разыскиваемого за попытку мошенничества на 400 миллионов рублей.

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