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13:52, 2 июня 2025Россия

Путин встретился с уполномоченной по правам ребенка в России

Путин встретился с уполномоченной по правам ребенка в России Львовой-Беловой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с уполномоченной по правам ребенка в РФ Марией Львовой-Беловой, передает РИА Новости.

До этого омбудсмен поделилась, что планирует обсудить с главой государства, в частности, распространение по всей России программы по сокращению численности детей в социальных учреждениях.

Кроме того, Львова-Белова намерена поднять в своем докладе президенту тему алко- и наркозависимости родителей в семьях, пишет РИА Новости.

Ранее она рассказала, что Украина при посредничестве Катара передала матери в Россию 17-летнюю девочку. Львова-Белова поблагодарила Катар за участие в переговорах с украинской стороной и сопроводительные расходы.

Весной Россия при посредничестве Катара передала Украине пятерых детей, разлученных с семьями вследствие конфликта двух стран.

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