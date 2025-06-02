Россиянам назвали ускоряющие износ авто привычки

Эксперт Корнев: Износ машины ускоряют чрезмерная нагрузка и езда по ямам

Манера водить некоторых автомобилистов ускоряет износ машины. Подобные привычки назвал руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев, его цитирует газета «Известия».

По словам эксперта, частая езда «на холодную» вредит двигателю, так как защитная масляная пленка не успевает разбежаться по всем внутренностям мотора. В то же время те, кто ездит «до последней капли», рискуют забить топливные фильтры грязью, предупредил он.

Кроме того, ряд автовладельцев чрезмерно нагружает машину, что быстрее изнашивает подвеску. Дополнительно этот узел повреждает привычка проезжать «лежачих полицейских» на полной скорости.

«Есть мнение, что разжатая подвеска лучше гасит неровности, но лучше просто снижать скорость на 10-15 километров в час от обычной. Тормозить перед препятствиями тоже надо не в последний момент, потому что это опасно и сильнее изнашивает тормоза, нежели плавное замедление», — объяснил он.

Также увеличить износ колес может езда по ямам или парковка вплотную у бордюра. Из-за этого может сбиться угол установки колес, что приведет к неравномерному износу покрышек.

«Несоблюдение давления в колесах будет причиной неравномерного износа резины. Так, на перекачанных колесах сильнее стирается центральная часть протектора, а полуспущенные шины активно теряют боковины. Кроме этого, колеса не по заводскому размеру могут вывести из строя подвеску раньше положенного срока», — добавил эксперт.

Как заявил технолог международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов, нахождение машины на трассе более 6-10 часов подвергает все узлы и системы повышенной нагрузке, особенно если на маршруте присутствуют спуски и подъемы. Однако вероятность поломок во время автопутешествий зависит от множества факторов: состояния автомобиля, стиля вождения, погодных условий и качества дорог.