Названы самые частые поломки в автопутешествиях

Автоэксперт Ершов указал на риск перегрева двигателя при длинном путешествии

Вероятность поломок во время автопутешествий зависит от множества факторов: состояния автомобиля, стиля вождения, погодных условий и качества дорог, перечислил технолог международной сети автосервисов FIT SERVICE Константин Ершов. Самые частые неполадки в долгой дороге он назвал в беседе с «Лентой.ру».

В первую очередь, нахождение машины на трассе более 6-10 часов подвергает все узлы и системы повышенной нагрузке, особенно если на маршруте присутствуют спуски и подъемы, отметил эксперт.

«Поэтому обязательно тщательно осматриваем систему охлаждения двигателя и коробки передач, тормозную систему, а также все вращающиеся детали, начиная с шин, заканчивая карданным валом, приводами, подшипниками. Именно на эти системы и узлы ляжет основная нагрузка во время долгого пути», — обратил внимание Ершов.

Кроме того, в особенно жаркую погоду возрастает риск перегрева двигателя, указал собеседник «Ленты.ру». Это чаще всего случается из-за проблем с системой охлаждения и возросшей нагрузки, когда мотор постоянно работает на высоких оборотах, уточнил он.

В случае такой проблемы важно немедленно остановится и дать системе остыть. Если после остывания и добавления охлаждающей жидкости ситуация повторяется, необходим эвакуатор до ближайшего СТО Константин Ершов автоэксперт

Проблемы с аккумулятором, по словам эксперта, еще одна частая неисправность на трассе. Чаще всего об обслуживании и заблаговременной проверке батареи водители просто забывают. Между тем непрерывная работа кондиционера, музыка и другие электронные устройства, которыми пользуются в пути, требует немало энергии. Если аккумулятор старый, то возросшая нагрузка ускорит его выход из строя, предупредил Ершов.

Ранее автоэксперт, представитель транспортной компании КИТ Сергей Гребенщиков предупредил, что привычки автовладельцев долго выжимать сцепление, резко стартовать или тормозить могут наносить вред машине и приводить к ее быстрой поломке.