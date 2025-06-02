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18:28, 2 июня 2025Моя страна

Россияне полюбили семейный отдых в одном регионе страны

Российские туристы полюбили семейный отдых в Татарстане
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Республика Карелия

Республика Карелия. Фото: Alvov / Shutterstock / Fotodom  

Российские туристы полюбили семейный отдых в одном регионе страны — речь идет о Татарстане. Об этом сообщают «Яндекс Путешествия», результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты отмечают, что в республике высокоразвитая инфраструктура, включающая широкий спектр объектов размещения, таких как отели, санатории и базы отдыха. «При всем событийном и инфраструктурном разнообразии в 2025 году Татарстан является еще и одним из самых выгодных направлений для летнего отдыха с детьми», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что туристический поток в Крым в первые пять месяцев 2025 года вырос на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. С начала года на полуострове отдохнуло более полутора миллионов туристов.

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