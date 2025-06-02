Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 2 июня 2025Мир

Стала известна отправная точка Украины на переговорах с Россией

Reuters: Украина намерена использовать линию фронта как отправную точку
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Украинская делегация намерена использовать текущую линию фронта как отправную точку в переговорах с Россией по территориальному урегулированию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на копию документа, подготовленного Киевом.

«Нынешнее расположение линии фронта станет отправной точкой для переговоров о территории», — сказано в сообщении.

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле начнутся в 13:00 (время совпадает с московским) под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана.

Ранее стало известно, что требования Киева перед началом переговоров по урегулированию предполагают безусловное прекращение огня на 30 дней, обмен военнопленными, а также личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Водители фур дали показания о запуске дронов в регионах России

    СКА сократит бюджет вдвое

    Раскрыто наказание для виновных в махинациях с санаторием афганцев «Русь»

    Россиянка перевела мошенникам «гробовые» за сына на СВО

    Бывшая жена Андрея Аршавина снялась в платье с разрезом до бедра

    Стала известна отправная точка Украины на переговорах с Россией

    В Мытищах мигрантка потребовала вернуть ей жилищный сертификат на 24 миллиона рублей

    Россиянам раскрыли страны для пляжного отдыха дешевле 75 тысяч рублей

    Мужчина отбился от аллигатора при помощи спасательного жилета

    18-летняя россиянка попала под поезд и не выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости