Стала известна отправная точка Украины на переговорах с Россией

Reuters: Украина намерена использовать линию фронта как отправную точку

Украинская делегация намерена использовать текущую линию фронта как отправную точку в переговорах с Россией по территориальному урегулированию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на копию документа, подготовленного Киевом.

«Нынешнее расположение линии фронта станет отправной точкой для переговоров о территории», — сказано в сообщении.

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле начнутся в 13:00 (время совпадает с московским) под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана.

Ранее стало известно, что требования Киева перед началом переговоров по урегулированию предполагают безусловное прекращение огня на 30 дней, обмен военнопленными, а также личную встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.