Тело несколько месяцев пролежавшего в Курской области бойца ВСУ сняли на фото

Опубликовано фото бойца ВСУ, его тело несколько месяцев пролежало под Курском

Тело долгое время пролежавшего в Курской области бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на фото. Снимок опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

На снимке видно останки, в которых трудно узнать человека. На его принадлежность к ВСУ указывает униформа, в частности, обувь.

Тело длительное время пролежало в одном из частных домов в Суджанском районе. Теперь опознать солдата можно будет только после ДНК-экспертизы, отмечает канал.

Ранее тот же канал показал тело другого бойца ВСУ, также найденного в Курской области. Его нашли в окрестностях населенного пункта Гуево — это село стало одним из последних, контроль над которым сохраняли украинские войска до их полного изгнания из региона.