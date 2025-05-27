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08:54, 27 мая 2025Россия

Россиянам показали тело найденного в курском приграничье бойца ВСУ

Останки бойца ВСУ нашли в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Reuters

Останки бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли в Курской области. Снятые российскими военнослужащими фотографии опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Тело украинского солдата было найдено в окрестностях села Гуево в приграничной зоне. Голова бойца или отсутствует, или замотана тряпкой. Знаков различия на его униформе также не наблюдается.

Автор канала также заявил, что у этого бойца была альтернатива, если бы он сдался в плен.

Ранее в сеть выложили видео с самоликвидацией бойца ВСУ в Курской области. На кадрах демонстрируется взрыв после прилета дрона в будку со стенами, обшитыми металлическими листами. Из нее выползает украинский солдат и приставляет руку к виску.

Вот это да!
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