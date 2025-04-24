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11:25, 24 апреля 2025Россия

Россиянам показали тела солдат ВСУ с простреленными головами в Курской области

Опубликовано видео с телами украинских солдат в Курской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылева / РИА Новости

Опубликовано видео с телами украинских солдат в Курской области. Ролик, снятый после штурма одной из позиций, опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.

На кадрах видно украинских бойцов в лесопосадке. Снявший ролик боец называет их «хлопчиками». У некоторых из них прострелены головы. «В голову получил», — поясняет автор видео и говорит, что «их тут много».

Некоторые из украинских солдат одеты в зимние маскхалаты. Канал также указывает, что видео — архивное. Точная дата съемки не раскрывается.

Ранее в сеть выложили видео с самоликвидацией бойца ВСУ в Курской области. На кадрах демонстрируется взрыв после прилета дрона в будку со стенами, обшитыми металлическими листами. Из нее выползает украинский солдат и приставляет руку к виску.

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