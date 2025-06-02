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17:39, 2 июня 2025Бывший СССР

Умеров рассказал о требовании провести встречу с Путиным

Умеров: Украина выдвинула предложение провести встречу с Путиным в конце июня
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Peter Druk / XinHua / Globallookpress.com

Делегация Украины выдвинула предложение провести встречу президента страны Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в конце июня. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Мы твердо убеждены, что все ключевые вопросы могут быть решены только на уровне лидеров. И встреча может быть с привлечением президента США [Дональда Трампа]», — подчеркнул глава украинской делегации.

Умеров рассказал о требовании Киева провести встречу Зеленского с Путиным в период с 20 по 30 июня. По его словам, дальнейшая работа переговорных делегаций имеет смысл только в случае организации переговоров на высшем уровне.

Ранее Москва и Киев договорились на обмен телами военнослужащих в формате «6000 на 6000». Также была достигнута договоренность об обмене пленными в возрасте до 25 лет.

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