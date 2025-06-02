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16:43, 2 июня 2025Экономика

В России отзовут тысячи машин Kia

Росстандарт: В России отзовут 55,5 тысячи проданных в 2010-2016 автомобилей Kia
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России отзовут 55,5 тысячи автомобилей Kia, которые были проданы в стране с 2010 по 2016 год. Перечень подлежащих отзыву машин опубликовал Росстандарт.

Отзыву подлежат 55350 автомобилей Kia Sorento (XM), Kia Soul (AM) и Kia Cerato (TD). Причиной стал риск короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления (HECU) в моторном отсеке. На всех машинах собираются заменить предохранители и наклеить стикеры на крышку блока предохранителей.

Уполномоченные представители изготовителя сообщат владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв. Машину необходимо отвезти в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Отследить, подпадает ли авто под отзыв, можно самостоятельно, проверив VIN-код по опубликованному ведомством перечню.

Ранее Росстандарт заявил об отзыве 99,3 тысячи автомобилей Hyundai. Причиной кампании стали риски возгорания в моторном отсеке корейских машин. Отзыву подлежат Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris и SantaFe, которые продавались с 2010 по 2015 год. У них предстоит заменить мультипредохранитель. Перечень VIN-кодов машин опубликован на сайте ведомства.

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