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17:57, 2 июня 2025Силовые структуры

Россиянин возомнил себя снайпером, открыл стрельбу из окна и попал на видео

В Петербурге мужчина выстрелил по машине, находясь в квартире, и попал на видео
Варвара Митина (редактор)

В Санкт-Петербурге мужчина возомнил себя снайпером, открыл стрельбу из окна и попал на видео. Кадрами делится «78».

Преступление попало на видеорегистратор. На кадрах виден мужчина, который высунулся из окна многоэтажки. Потом слышен звук, после которого машина останавливается. Водитель и его пассажир сначала предложили, что в них кинули камнем, а потом, что выстрелили.

По данным издания, у растрескавшегося заднего стекла обнаружили шесть пластиковых пулек. Владелец автомобиля обратился в полицию.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель Rolls-Royce при развороте несколько раз переехал мотоциклиста.

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