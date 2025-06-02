Россиянин возомнил себя снайпером, открыл стрельбу из окна и попал на видео

В Петербурге мужчина выстрелил по машине, находясь в квартире, и попал на видео

В Санкт-Петербурге мужчина возомнил себя снайпером, открыл стрельбу из окна и попал на видео. Кадрами делится «78».

Преступление попало на видеорегистратор. На кадрах виден мужчина, который высунулся из окна многоэтажки. Потом слышен звук, после которого машина останавливается. Водитель и его пассажир сначала предложили, что в них кинули камнем, а потом, что выстрелили.

По данным издания, у растрескавшегося заднего стекла обнаружили шесть пластиковых пулек. Владелец автомобиля обратился в полицию.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель Rolls-Royce при развороте несколько раз переехал мотоциклиста.