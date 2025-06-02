В российском городе обрушился школьный спортзал

В городе Артем школьный спортзал обрушился во время капремонта

В городе Артем Приморского края школьный спортзал обрушился во время капитального ремонта. Об этом сообщил его глава Вячеслав Квон в своем Telegram-канале.

Речь идет о школе №17, спортзал в ней был пристроен к основному зданию. «В результате производства земляных работ для устройства гидроизоляции и дренажа фундамента произошло обрушение части здания, где находился спортзал. В настоящее время подрядчик планирует выполнить обратную засыпку скальным грунтом для предотвращения дальнейшего разрушения», — поделился информацией чиновник. Квон добавил, что причиной инцидента стало грубое нарушение со стороны подрядчика при проведении работ по выемке грунта, который не учел особенности пристройки.

Ранее в этот же день стало известно, что в Чебоксарах рухнула часть 17-этажного дома.