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16:48, 2 июня 2025Экономика

В российском городе обрушился дом

В Чебоксарах обрушилась часть 17-этажки
Полина Кислицына (Редактор)

В Чебоксарах обрушилась часть многоэтажного дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел 2 июня в 13:21 (совпадает с московским). В 17-этажке, расположенной по адресу Восточный поселок, 31, из-за сильного ветра посыпалась кирпичная кладка парапета. В результате двум припаркованным у здания машинам был причинен ущерб. На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как упавшие с большой высоты кирпичи почти полностью придавили один автомобиль и сильно повредили другой.

Женщина, которая в момент ЧП проходила мимо дома, услышала громкий звук и смогла спрятаться, так что обошлось без пострадавших.

В мае сообщалось, что в Хабаровске обрушилось аварийное здание, которое примыкало к многоэтажному дому.

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