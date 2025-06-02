В российском городе обрушился дом

В Чебоксарах обрушилась часть 17-этажки

В Чебоксарах обрушилась часть многоэтажного дома. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Baza в Telegram-канале.

Инцидент произошел 2 июня в 13:21 (совпадает с московским). В 17-этажке, расположенной по адресу Восточный поселок, 31, из-за сильного ветра посыпалась кирпичная кладка парапета. В результате двум припаркованным у здания машинам был причинен ущерб. На записи с камер видеонаблюдения можно увидеть, как упавшие с большой высоты кирпичи почти полностью придавили один автомобиль и сильно повредили другой.

Женщина, которая в момент ЧП проходила мимо дома, услышала громкий звук и смогла спрятаться, так что обошлось без пострадавших.

В мае сообщалось, что в Хабаровске обрушилось аварийное здание, которое примыкало к многоэтажному дому.