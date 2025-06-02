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07:55, 2 июня 2025Россия

В российском городе усилят меры безопасности после первой с начала СВО атаки на Сибирь

Мэр Новосибирска Кудрявцев: меры безопасности после атаки на Сибирь усилят
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Меры безопасности в Новосибирске после первой с начала специальной военной операции (СВО) атаки беспилотников на Сибирь усилят. Об этом сообщил мэр российского города Максим Кудрявцев в Telegram-канале.

«Сибирь впервые оказалась под ударом. В Новосибирске, как и в регионе в целом, будут усилены меры безопасности на объектах городской инфраструктуры», — написал градоначальник.

Он добавил, что атаки ВСУ на Сибирь и другие регионы России 1 июня показывают, что противник ведет борьбу террористическими методами и атакует мирных жителей.

Украина впервые с начала СВО пыталась ударить по Сибири 1 июня. Тогда беспилотники, которые вылетели из фуры, атаковали Усолье-Сибирское в Иркутской области, под удар попала воинская часть в поселке Средний. Местные жители пытались самостоятельно обезвредить взлетавшие из фуры FVP-дроны: они залезли на нее и стали метать в беспилотники крупные булыжники.

Аналогичным образом ВСУ пытались атаковать Мурманскую область, где дроны вылетали с фуры, стоявшей у местной заправки. Никто не пострадал.

ЖЗЛ
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