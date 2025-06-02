В Совфеде заявили о планах одного государства по «ледяной войне» с Россией

Сенатор Пушков: Великобритания планирует вести долгую ледяную войну с Россией

Власти Великобритании планируют вести «ледяную войну» с Россией, считает сенатор Алексей Пушков. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

Так парламентарий прокомментировал публикацию Bloomberg о том, что Великобритания намерена «послать Москве сигнал» и расширить флот ударных подводных лодок.

«В Британии планируют долгую "ледяную войну" с Россией — и здесь разницы между лейбористами и "консерваторами", которые на деле такие же либералы и являются интегральной частью "неолиберального интернационала", никакой нет», — написал сенатор.

По его словам, Лондон не сможет войти в уровень большой геополитической тройки наравне с Россией, США и Китаем. В связи с этим реализация обновленной стратегии Великобритании, о которой шла речь в публикации, не имеет никакого смысла для страны.

До этого The Telegraph со ссылкой на источники сообщил, что в Великобритании допустили отправку военнослужащих на Украину на пять лет. За это время планируется подготовить украинских солдат, а также дать им время на восстановление и передышку. В Госдуме, комментируя это, заявили, что в Лондоне поняли, что Россию «на поле боя не сломать», поэтому решили поменять тактику, вооружив то, «что останется от Украины».