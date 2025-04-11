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11:22, 11 апреля 2025Россия

В Госдуме отреагировали на планы Великобритании разместить войска на Украине

Депутат Госдумы Белик: Великобритания перешла к новой тактике игры против России
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Великобритания перешла к новой тактике игры против России, планируя разместить войска на Украине. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Ранее The Telegraph со ссылкой на источники сообщил, что в Великобритании допустили отправку военнослужащих на Украину на пять лет. За это время планируется подготовить украинских солдат, а также дать им время на восстановление и передышку.

По мнению Белика, в Лондоне поняли, что Россию «на поле боя не сломать», поэтому решили поменять тактику, вооружив то, «что останется от Украины». «Значит, Россия будет держать на границе войска, ожидая агрессии от соседа, таким образом из российского бюджета будут уходить огромные суммы, а инвестиционная привлекательность страны на грани войны будет невысокой», — отреагировал парламентарий.

Он добавил, что такая тактика — это игра вдолгую. При этом Белик подчеркнул, что Великобритания веками воюет против России и привыкла к ожиданию.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Великобритания пытается ограбить Украину. Он напомнил, что Лондон так же вводил войска в Индию, чтобы те охраняли «грабителей и колониальную администрацию». По мнению политика, достичь этих целей помогает посол Украины Валерий Залужный, организовывая визиты украинских депутатов «для обсуждения вассальной зависимости».

ЖЗЛ
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