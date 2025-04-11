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01:51, 11 апреля 2025Мир

В Британии допустили отправку военных на Украину на пять лет

Telegraph: Британия может отправить войска на Украину на пять лет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Великобритании допустили, что военные королевства отправятся на Украину на пять лет, чтобы помочь республике. Об этом пишет издание The Telegraph, ссылаясь на источники.

«Великобритания рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком на пять лет в рамках планов, которые обсуждаются союзниками», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что за этот срок солдаты королевства смогут подготовить украинских военных, а также дать им время на восстановление и передышку. В будущем выводить военный контингент из республики планируется поэтапно — последние британские военные покинут страну через пять лет.

Ранее о готовности отправить своих военнослужащих на Украину заявили шесть стран, входящих в «коалицию желающих» — Франция, Великобритания и страны Прибалтики.

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