Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:44, 11 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады обвинил Великобританию в попытке ограбить Украину

Депутат Рады Дубинский заявил, что Великобритания пытается ограбить Украину
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Александр Дубинский

Александр Дубинский. Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Великобритания, действуя в привычной манере грабить слабые страны, пытается ограбить и Украину. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Поэтому принципиально важно знать, что написано в секретных протоколах к "100-летнему партнерству" с Британией», — написал политик. Он подчеркнул, что попытка ввести свои войска в Украину также является частью подобной политики. Политик напомнил, что Лондон так же вводил войска в Индию, чтобы те охраняли «грабителей и колониальную администрацию».

Дубинский подчеркнул, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный помогает западной стране достичь своей цели, организовывая визиты украинских депутатов «для обсуждения вассальной зависимости».

Ранее о готовности отправить своих военнослужащих на Украину заявили шесть стран, входящих в «коалицию желающих» — Франция, Великобритания и страны Прибалтики.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это даже не садизм, хуже». Российский военный попал в плен к «Правому сектору» и рассказал о пережитых пытках

    Названы итоги переговоров России и США

    Трамп задумал месть врагам

    Продажи российского софта за рубеж рухнули

    Силовики накрыли овощебазу российского миллионера и вывезли мигрантов

    Украина снова пыталась атаковать Россию

    В российском регионе у доктора наук аферисты похитили более 10 миллионов рублей

    Стало известно об игре Трампа и Си Цзиньпина в гляделки

    Депутат Рады обвинил Великобританию в попытке ограбить Украину

    Симоньян призвала запретить YouTube как разносчик зараз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше