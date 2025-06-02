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18:16, 2 июня 2025Бывший СССР

В украинской делегации пожаловались на итоги переговоров в Стамбуле

FT: Украина пожаловалась на отсутствие значительных результатов переговоров
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Украинская делегация расценивает итоги второго раунда переговоров в Стамбуле как незначительные. Об этом The Financial Times (FT) заявил высокопоставленный украинский чиновник.

«Только незначительные шаги, как мы и ожидали», — пожаловался собеседник издания. Он также указал на отсутствие крупных достижений по итогам встречи и обвинил российскую делегацию в якобы создании «картинки дипломатии».

Издание отмечает, что представители делегаций не пожали друг другу руки после завершения переговоров.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский раскрыл итоги второго раунда переговоров. Он также отметил проработанность предложений Москвы по урегулированию конфликта на Украине.

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