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19:33, 2 июня 2025Из жизни

Женщина нашла свой холодильник с пивом в 70 километрах от дома

Австралийка нашла свой холодильник с пивом в 70 километрах от дома после паводка
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Hollie Adams / Reuters

В Австралии жительница штата Новый Южный Уэльс нашла свой холодильник с пивом после наводнения. Об этом пишет Need To Know.

23 мая Лейла Филипсон вместе с другими жителями района занималась разбором завалов и поисками уцелевших вещей после наводнения в районе населенного пункта Шолхейвен-Хедс в 70 километрах от своего дома. Там она наткнулась на холодильник, который показался ей подозрительно знакомым. Женщина открыла дверцу и поняла, что это ее холодильник. Филипсон определила это по запасам пива, которые закупила накануне стихийного бедствия.

Более того, купленные австралийкой напитки оказались в полной сохранности, несмотря на то, что вода унесла холодильник на многие километры.

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Наводнение из-за сильного паводка в Новом Южном Уэльсе началось 20 мая и продлилось пять дней. Жертвами стихии стали пять человек, еще 3,5 тысячи остаются отрезанными в затопленных поселениях. Более тысячи домов признаны непригодными для жизни.

Ранее Лейла Филипсон нашла на берегу океана живую корову, которую наводнением унесло на 18 километров от дома. Она связалась с хозяином животного и вернула его.

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