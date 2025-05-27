Океан вынес на пляж живую корову

В Австралии из-за наводнения на пляж вынесло живую корову

В Австралии корова выжила в бушующих волнах и оказалась на берегу вдали от дома. Об этом сообщает Fox News.

Живую корову вынесло на пляж Олд-Бар, расположенный примерно в 18 километрах от ее дома. Растерянное животное на песке нашла прохожая по имени Лейла Филипсон. Она сфотографировала его и опубликовала кадры в социальных сетях. Предполагается, что корову унесло в океан во время наводнения в штате Новый Южный Уэльс. С Филипсон связался владелец животного и забрал его.

Наводнение в Новом Южном Уэльсе произошло на фоне рекордных проливных дождей. Потоп повредил около 10 тысяч объектов недвижимости, оставил без дома приблизительно 50 тысяч человек и унес жизни пяти человек. Спасатели продолжают устранять последствия ливней.

Ранее сообщалось, что в альпийской деревне в Швейцарии корова по кличке Лони пролетела над горами. Это произошло в рамках эвакуации людей и животных из-за угрозы обрушения горной породы.

