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22:14, 3 июня 2025Интернет и СМИ

Французам закроют доступ на Pornhub

Reuters: Pornhub и другие порнографические сайты прекратят работу во Франции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Pornhub и другие порнографический платформы YouPorn и RedTube, принадлежащие компании Aylo, прекратят работу во Франции с 4 июня. Об этом сообщает агентство Reuters.

Поводом для этого стало требование французских властей об обязательной верификации возраста пользователей. Регулятор цифровых и аудиовизуальных коммуникаций Arcom может требовать блокировки или налагать штрафы, если системы проверки на сайтах с откровенным контентом окажутся недостаточными.

Вместо контента Pornhub французским пользователям будут показывать символ Франции — Марианну, которая является олицетворением национального девиза «Свобода, равенство, братство». Рядом будет размещена надпись «У свободы нет кнопки выключения».

Младший министр Франции по вопросам искусственного интеллекта и цифровых технологий Клара Шаппаз подчеркнула, что Aylo может покинуть Францию, если предпочитает поступить так вместо соблюдения законов страны.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) начала расследование в отношении порнографического сайта Pornhub и еще нескольких ресурсов с откровенным контентом за нарушение Акта цифровых услуг Евросоюза (ЕС).

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