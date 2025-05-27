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18:42, 27 мая 2025Интернет и СМИ

В Европе начали расследование в отношении Pornhub

Еврокомиссия начала расследование в отношении сайта Pornhub
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Christoph Hardt / Globallookpress.com

Европейская комиссия (ЕК) начала расследование в отношении порнографического сайта Pornhub и еще нескольких ресурсов с откровенным контентом за нарушение Акта цифровых услуг Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Отмечается, что поводом стали недостаточные меры по защите детей от порнографии. «Еврокомиссия начала расследование в отношении четырех ресурсов, поставляющих порнографический контент, по подозрению, что они не предпринимают достаточных мер по защите своего контента от доступа несовершеннолетних», — рассказали в ЕК.

Регулятор пригласил представителей Pornhub и трех других сайтов предоставить необходимые разъяснения по этой проблеме.

Согласно Акту цифровых услуг ЕС, сайту, нарушающему закон, грозит штраф в размере до 15 процентов годового оборота компании. Также ресурс могут заблокировать на территории Евросоюза.

Ранее стало известно, что Pornhub признали законным на территории Украины. Уточнялось, что компания, владеющая порносайтом, зарегистрировалась в качестве налогоплательщика на Украине.

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