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20:23, 2 мая 2024Интернет и СМИ

PornHub признали законным на Украине

Депутат Рады Гетманцев: владелец PornHub зарегистрировался плательщиком НДС

Фото: charlesdeluvio / Unsplash

Порносайт PornHub признали законным на территории Украины. Об этом сообщил в Telegram депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

«Компания [Ethical Capital Partners], которая является владельцем сервиса PornHub, наконец зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг. Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только OnlyFans», — написал депутат.

Политик также отметил, что сервис по продаже откровенного контента OnlyFans пополнил бюджет Украины на 700 тысяч долларов (64,8 миллиона рублей) за первый квартал 2024 года.

В январе порноактриса из России, известная как Sweetie Fox, возглавила рейтинг самых популярных порнозвезд на сайте PornHub. Sweetie Fox родом из Екатеринбурга. Порноактриса заявляет, что снимается в откровенных видео только с мужем.

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      Олег Давыдов
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