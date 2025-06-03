Мужчина отказался от кофе на неделю и получил неоднозначные результаты

La Nacion: Кореец спустя 10 лет отказался от кофе и пожаловался на сонливость

В Южной Корее мужчина на протяжении 10 лет выпивал по две чашки кофе в день. В какой-то момент он отказался от напитка всего на неделю, но получил неоднозначные результаты, сообщает издание La Nacion.

После отказа от кофе кореец начал употреблять чай, в котором тоже содержится кофеин. Тем не менее изменения в состоянии здоровья спустя некоторое время он все же почувствовал. Причем у отказа от кофе были как плюсы, так и минусы, пояснил мужчина.

Так, житель Южной Кореи пожаловался на отсутствие энергии и сонливость после отказал от кофе. По его словам, чувство замедленности было постоянным. Что же касается плюсов отказа от кофе, мужчина стал значительно лучше спать по ночам, а проявляющегося раздражительностью синдрома отмены, который возникает у некоторых людей, ему удалось избежать.

Ранее врач Сара Марин призвала любителей пить кофе натощак отказаться от данной привычки. По ее словам, это чревато появлением проблем с желудочно-кишечным трактом.