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08:30, 28 мая 2025Забота о себе

Любителей пить кофе натощак предупредили о проблемах со здоровьем

Врач Марин предупредила об изжоге и болях в животе из-за кофе натощак
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jayden Sim / Unsplash

Врач Сара Марин заявила, что любители пить кофе натощак могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Ее слова приводит издание Vanitatis.

Как отметила Марин, при употреблении кофе натощак у человека могут появиться боли в животе и изжога. Кроме того, данный напиток стимулирует выработку желудочного сока, а он, так как еды в этот момент в желудке не будет, начнет негативно действовать на слизистую оболочку ЖКТ, что чревато ее воспалением, предупредила специалистка.

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Также, по словам медика, после кофе натощак у человека может возникнуть внезапное желание сходить в туалет, поскольку он обладает слабительным действием. Еще одним негативным эффектом этого напитка является увеличение выработки кортизола ─ гормона стресса. В заключение Марин призвала всегда сочетать кофе с какими-либо закусками, чтобы избежать перечисленных проблем со здоровьем.

Ранее эксперт по сну Рози Дэвидсон рассказала о напитках, которые не стоит пить на ночь. По ее словам, чай может спровоцировать бессонницу из-за кофеина в составе.

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