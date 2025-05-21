От нескольких популярных напитков призвали отказаться перед сном

Эксперт по сну Дэвидсон: Чай и апельсиновый сок перед сном вызывают изжогу

Эксперт по сну Рози Дэвидсон посоветовала не пить на ночь чай и цитрусовые соки. В беседе с Daily Mirror она призвала отказаться и от некоторых других популярных напитков.

Дэвидсон объяснила, что в зеленом и черном чае содержится большое количество кофеина, который может нарушить ночной сон. В вечерние часы она посоветовала пить имбирный или ромашковый чай.

Также не стоит на ночь употреблять апельсиновый сок, горячий шоколад и газировку, предупредила эксперт. По ее словам, эти напитки расслабляют нижний пищеводный сфинктер и вызывают изжогу, которая ухудшает пищеварение и сон. Такой же эффект, как отметила Дэвидсон, оказывают помидоры, любая жирная и острая пища.

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