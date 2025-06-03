На женщину напали с ножом на пляже в российском городе

В Петербурге на пляже пьяный мужчина зарезал женщину на глазах у прохожих

В Санкт-Петербурге на пляже около парка в Приморском районе мужчина с ножом напал на 40-летнюю женщину. Об этом сообщает «Фонтанка».

Около четырех часов дня в экстренные службы поступил звонок от очевидца произошедшего. Молодой человек рассказал, что пьяный мужчина нанес женщине удар. Сам он вместе с друзьями спрятался от напавшего.

Прибывшие на место полицейские нашли женщину без сознания с ранением в области груди, а также предполагаемого преступника. Им оказался 43-летний житель города.

Женщину доставили в Елизаветинскую больницу, однако спасти ее не удалось. Задержанного поместили в камеру, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что устроившего резню в аэропорту Красноярска отправили на принудительное лечение.