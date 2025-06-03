Устроивший резню в российском аэропорту иностранец избежал колонии

Устроившего резню в аэропорту Красноярска отправили на принудительное лечение

Иностранец, который в январе устроил резню в аэропорту Красноярска, смог избежать колонии. Суд отправил его на принудительное лечение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Мужчина обвинялся в покушении на жизнь двух человек и грабеже. Его отправят в медицинскую организацию специализированного типа.

Нападение на людей в красноярском аэропорту произошло в середине января. Сначала злоумышленник в одном из кафе похитил бутылку коньяка и нож, а затем начал преследовать двух мужчин. Одного из них он догнал и порезал ножом, а второму потерпевшему удалось скрыться.

