Допрос устроившего резню в российском аэропорту попал на видео

МВД: Устроивший резню в аэропорту Красноярска заявил, что был пьян

Начало событий в новости Устроивший резню в российском аэропорту стал фигурантом уголовного дела

Иностранец, устроивший резню в аэропорту Красноярска, заявил на допросе, что был пьян. Видео с показаниями задержанного публикует Транспортная полиция Сибири.

На кадрах виден мужчина в наручниках, плохо владеющий русским языком. Он объясняет, что собирался улететь домой, но был пьян. Переводчик пояснил, что задержанный употребил водку. Женщина, ставшая очевидцем нападения, рассказала, что иностранец перелез через барную стойку, схватил нож и нанес удары случайному прохожему. Напавшего схватили сотрудники МВД.

Следователи возбудили против него уголовное дело о покушении на убийство. По предварительным данным, 13 января он на первом этаже аэровокзального комплекса Красноярска без причины из хулиганских побуждений попытался нанести ножевые ранения двоим гражданам. Действия нападавшего пресекли очевидцы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фигурантом дела стал 40-летний приезжий из Узбекистана. Пострадавший — 39-летний мужчина. Он получил несколько ножевых ранений и был госпитализирован.