Устроивший резню в российском аэропорту стал фигурантом уголовного дела

СК возбудил дело против устроившего резню в аэропорту Красноярска мужчины

Следователи возбудили уголовное дело против иностранного гражданина, устроившего резню в аэропорту Красноярска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Мужчине вменили покушение на убийство. По предварительным данным, 13 января он на первом этаже аэровокзального комплекса Красноярска без причины из хулиганских побуждений попытался нанести ножевые ранения двоим гражданам. Действия нападавшего пресекли очевидцы.

Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фигурантом дела стал 40-летний приезжий из Узбекистана. На допросе у сотрудников правоохранительных органов он заявил, что совершил нападение из ревности. После нападения его направили на медосвидетельствование.

Мужчина пришел в аэропорт без оружия. Затем, зайдя в один из баров, он перелез через барную стойку, взял нож и бутылку коньяка, а потом набросился на потерпевшего. Пострадавший — 39-летний мужчина. Он получил несколько ножевых ранений. Ему была оказана помощь на месте. Он госпитализирован.